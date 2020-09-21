Суд признал ямы на самарских дорогах опасными для жизни

Весной 2018 года автоледи в красном устраивали флешмоб против разбитых дорог Самары Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре, чтобы обязать чиновников заделать ямы на дорогах, прокурорам пришлось идти в суд. Надзорное ведомство осталось недовольно состоянием проезжей части сразу на нескольких участках: на проспекте Кирова (от ул.Ветлянская до ул.Ново-Садовой), на улице Магистральной (от Ракитовского шоссе до Зубчаниновского шоссе), на ул.Камчатской (от Зубчаниновского шоссе до ул.Литвинова), а также на автомобильной дороге от Красноглинского шоссе к СДТ "Ясная Поляна"

- Дороги находится в ненадлежащем состоянии, на проезжей части имеются выбоины, ямы и колеи, которые превышают по своим размерам и глубине предельно допустимые нормы, - говорят в городской прокуратуре. - Подобные недостатки дорожного покрытия создают угрозу для жизни и здоровья участников дорожного движения.

В надзорном ведомстве говорят: сотрудники ГИБДД направляли чиновникам требования и все необходимые бумаги, но результата нет до сих пор, поэтому прокурорам пришлось обратиться в суд.

Ленинский районный суд в итоге иск прокуратуры удовлетворил и обязал администрацию Самары устранить дефекты дорожного покрытия. Впрочем, решение в законную силу пока не вступило, так что когда ждать ремонта, пока не ясно.