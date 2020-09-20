В Самаре накажут стритрейсеров, устроивших гонки на Волжском шоссе

Полицейские смогли вычислить одного из стритрейсеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская полиция разыскивает стритрейсеров, которые недавно устроили гонки на Волжском шоссе. Силовикам попалась на глаза видеозапись заезда, и они заинтересовались его участниками.

- Личность одного из нарушителей уже установлена, - рассказала в областном МВД. - Это 34-летний житель Самары, он управлял автомобилем Toyota. В отношении него составлены административные протоколы по двум статьям

Парня привлекли по ч.3 ст.12.19 КоАП РФ "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона" и по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена". За оба нарушения его оштрафовали... на 2000 рублей

Сейчас полицейские разыскивают остальных участников гонки, скольких водителей ждут штрафы, пока не известно.