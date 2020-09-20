В ТРК "Эль Рио" сработала пожарная сигнализация

На место ЧП сразу отправили 17 единиц техники и 53 человека личного состава Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня днем в ТРК "Эль Рио" на Московском шоссе сработала пожарная сигнализация. Сообщение о возможном пожаре сразу поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Самарской области.

- Сигнал получен в 14.47, - рассказали в ведомстве. - На место сразу отправили 17 единиц техники и 53 человека личного состава.

Однако, когда пожарные расчеты приехали в торговый центр, выяснилось, что тревога была ложной.

- В помещении ресторана "МакДоналдс" на 3 этаже произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, - уточнили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В итоге было решено не проводить массовую эвакуацию персонала и посетителей торгового центра.

С чем может быть связано ложное срабатывание сигнализации и возможно ли устранить причины, из-за которых это случилось, ведомство не сообщает.