Самарские чиновники спорят с горожанами о целесообразности продления маршрута №480 до ТЦ «Мега»

Чиновники боятся, что если продлить маршрут №480 до ТЦ "Мега", то интервал движения существенно увеличится Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В твиттере разворачивается настоящая баталия по вопросу продления маршрута № 480 до ТЦ «Мега» в Самаре. Сейчас маршрут следует от железнодорожного вокзала до микрорайона Крутые Ключи. До ТЦ «Мега» остается совсем немного, но туда автобус на заезжает.

- В очередной раз прошу предложить перевозчику изменить схему движения 480 маршрута. Сделать конечную остановку у ТЦ «Мега», а остановки в черте Красноглинского района Самары сделать беспосадочными, кроме остановки ул. Мира, - пишет Максим М.

Областной минтрас к этому предложению отнесся более чем прохладно: мол, на маршруте № 480 работают 53 автобуса, они то и дело «застревают» в час пик по утрам и вечерам в Крутых Ключах. А до ТЦ «Мега» ходит маршрут № 123, и возит он в среднем по 17 человек, поэтому пускать в этом направлении еще один маршрут, по мнению чиновников, нет смысла.

В ответ горожане просят ведомство проанализировать, соблюдает ли перевозчик заявленный интервал движения, потому что автобус № 123 дождаться может лишь очень и очень терпеливый пассажир. Остальные ездят от ТЦ «Мега» с пересадками.

Уважаемые читатели, а вы что думаете по этому поводу? Сталкивались ли вы с проблемой нехватки транспорта при попытке уехать из ТЦУважаемые читатели, а вы что думаете по этому поводу? Сталкивались ли вы с проблемой нехватки транспорта при попытке уехать из ТЦ «МегаМега»? Пишите в комментариях.? Пишите в комментариях.