Самарец стал обладателем титула «Лучший пивовар России»

Евгений Бран (в центре) был признан победителем конкурса "Лучший пивовар"

В Самаре прошел финал Всероссийского конкурса «Лучший пивовар», партнером которого выступила компания «Балтика». В этом году она отмечает 30-летний юбилей, поэтому пивовары решили отметить это событием, которое объединит всех представителей отрасли.

Всероссийский конкурс "Лучший пивовар" прошел впервые в истории страны

В финал вышли 27 пивоваров из 20 регионов страны. Они соревновались в теории и практике пивоварения. Лучшим признали Евгения Брана из Самары. «Серебро» тоже досталось жителю 63 региона — Егору Худанову, а вот «бронзу» завоевала Ирина Иванова из Новосибирска. Помимо диплома и кубка победителя Евгений Бран также получил от компании «Балтика» сертификат на поездку в Копенгаген в 2021 году — на пивоварню Carlsberg, которая была основана в 1847 году.

Официальное награждение пройдет в следующем году в Доме Правительства РФ при участии профильных министров.