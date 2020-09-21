В Кировском районе Самары появятся новые высотки

Город растет вверх Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе Самары планируют построить новый жилой комплекс. Причем высота домов будет достигать 76 метров. Новенькие высотки хотят возвести на участке площадью 0,93 га в границах проспекта Металлургов, улиц Севастопольской, Енисейской и Юбилейной. Городская администрация согласовала заявку ООО «Скала» на условно разрешенный вид использования земельного участка и отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации за подписью главы города Елены Лапушкиной.

Новый жилой комплекс будет в 25 этажей, предусмотрят и парковочные места - 0,7 на одну квартиру. Максимальный процент застройки территории - 50%.

Кстати, компания «Скала» получила участок через торги, взамен застройщику предстоит расселить находящиеся на участке старые двухэтажки и снести их. Часть домов компания уже расселила, другие жители должны освободить старенькие домики в ближайшее время.