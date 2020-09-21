Заводское шоссе в Самаре планируют открыть вовремя

Ремонт идет Фото: "КП" Архив

В ООО «Автодоринжиниринг» опровергли информацию о том, что реконструкция Заводского шоссе в Самаре затянется. Подрядчик планирует полностью завершить работы в срок, установленный контрактом.

Напомним, на участке Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда сейчас идет реконструкция. Как сообщили в ООО «Автодоринжиниринг», 10 сентября на там завершили укладку асфальтобетона в двух слоях. Уже обеспечен сквозной проезд на всем протяжении, в том числе сделан поворот на проезд Мальцева. Также закончено устройство железнодорожных переездов, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. Работы движутся к финалу. Сейчас идут работы по строительству съездов к прилегающим предприятиям и устройство тротуаров. Также установили 40% фундаментов под опоры освещения и светофоры, кабель уже заложен.

Как заверил подрядчик, работы на ремонтном участке идут круглосуточно и должны быть завершены в контрактные сроки - к концу ноября.