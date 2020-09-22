В реке Чапаевке в Самарской области нашли почти 183 тысячи мертвых рыб

Специалисты устанавливают причины гибели рыбы ФОТО: Екатерина Костылева Фото: соцсети

15 сентября специалисты по охране водных ресурсов региона отправились в поселок Владимирский города Чапаевска. Там, на реке Чапаевке был зафиксирован факт массовой гибели рыбы.

- Отобраны пробы воды, изъяты погибшие экземпляры рыбы. Они представлены 5 видами: лещ, плотва, окунь, уклея, щука. Всего на обследованном водоеме учтено 182858 экземпляров погибшей рыбы, - сообщают в Средневолжском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.

Сейчас экспертная комиссия, участники которой представляют разные ведомства, устанавливает причины случившегося. Возбуждено дело по статье 8.33 КоАП РФ, проводится административное расследование.

Как сообщили в администрации Чапаевска, в реке был установлен факт нехватки растворенного кислорода. Возможно, замор рыбы обусловлен биологическими факторами.