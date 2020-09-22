Самарских автолюбителей удивила новая диагональная разметка на перекрестке Мичурина и Масленникова

Косая разметка появилась на перекрестке недавно Фото: Александра БУДАЕВА

Необычную разметку заметил на одном из дорожных участков Самары блогер Дмитрий Стародубцев. Она попалась ему на перекрестке проспекта Масленникова и улицы Мичурина и сильно удивила.

- Меж тем на Масленникова/Мичурина, как я понимаю, появилась диагональная разметка перекрестка для пешеходов! - пишет Дмитрий в своем твиттере.

Отметим, что на указанном участке светофор устроен так, что люди могли переходить дорогу по диагонали. Правда, это никак не было отрегулировано. Теперь ситуация изменилась, но многих это не порадовало, а озадачило. Все-таки скоро зима, и вряд ли краска будет сильно помогать в такой период. В то же время есть и те, кто отмечает, что с разметкой станет удобнее пересекать проезжую часть.