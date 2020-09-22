В октябре в Самаре определят победителей научно-технического конкурса «Первый шаг»

Финал пройдет 9-10 октября

21 сентября председатель правительства региона Виктор Кудряшов встретился с представителями оргкомитета Всероссийского молодежного научно-технического конкурса «Первый шаг». Финал последнего пройдет в Самаре 9-10 октября.

Мероприятие проводится во второй раз. Участники - студенты профильных специальностей региональных технических вузов. Организаторы - Национальная ассоциация телерадиооборудования и программного обеспечения (АТРП), Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Национальная ассоциация «Системный дом «Деловые партнеры» и компания «ТРАКТ». Правительство Самарской области окажет поддержку при проведении финальной части проекта.

– Уверен, что участие в конкурсе для студентов и аспирантов, избравших своей специальностью телекоммуникационные технологии, станет мощным стимулом для создания новых научных и технических разработок, а его проведение на базе ГТРК «Самара» поможет им сориентироваться на решение наиболее актуальных задач, оценить реальные запросы отрасли, - отметил Виктор Кудряшов.

Основная задача конкурса - выявление и поощрение творческих коллективов и отдельных людей, ставших авторами и разработчиками законченных научных, технических и технологических решений, имеющих новизну, значимость и практическую реализуемость. Поиск интересных решений, которые могут быть запущены в промышленную разработку, - основная цель проекта. Среди задач - и популяризация технических, телекоммуникационных направлений в сфере образования.

Как заметил директор региональной производственно-технической дирекции ВГТРК Сергей Ефимов, конкурс - попытка подготовить настоящих профессионалов и создать качественный кадровый резерв. Финал пройдет на площадке ГТРК «Самара». Участники из разных регионов выйдут на связь со студиями самарской телекомпании. Члены жюри, ведущие и эксперты будут располагаться в ее павильонах.

Форум будет проходить в двух параллельных событийных линиях: телемарафон и защита работ. Конкурсные мероприятия пройдут в дистанционном режиме. Из более чем 50 работ компетентное жюри определило 15 финалистов - это коллективы из Самары, Томска, Чебоксар, Волгограда, Санкт-Петербурга, Шахт, Москвы, Краснодара, Кирова и Таганрога. Среди членов жюри - известные профессионалы своего дела. Полный список участников можно посмотреть здесь.