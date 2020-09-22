В Самаре на два дня закроют улицу Матросова

В Самаре перекроют улицы

В Самаре на два дня перекроют участок улицы Матросова. Это необходимо сделать для строительства газопровода. Отрезок улицы от Трудовой до Черемшанской будет закрыт для движения с 8.00 23 сентября до 18.00 25 сентября.

О подобных ограничениях сообщили в пресс-службе администрации города, водителей просят быть внимательными и заранее планировать свои поездки.

Следующим этапом перекроют улицу Черемшанскую от Матросова до Сокольнической. Проезд закроют с 8.00 30 сентября до 18.00 2 октября. Объехать перекрытия можно будет по соседним улицам.