Вертолетчики из Самары выиграли пять медалей на чемпионате России

Самарские спортсмены отличились в Тверской области

Пилоты ЦСКА/Самара привезли домой пять медалей Чемпионата России, который проходил на аэродроме Конаково в Тверской области. В соревнованиях приняли участие девять экипажей из Москвы и Московской области, из Самары и Саратова. Это был единственный старт сезона, к сожалению, прилететь на него из-за коронавирусных ограничений не смогли экипажи из Белоруссии, Польши и Украины - постоянные соперники россиян.

Всего спортсмены разыграли шесть комплектов медалей в четырех дисциплинах. Пять наград достались представителям самарского филиала. Два золота выиграли за полеты на точность и в слаломе Виктор Дегтярь и Петр Васильев. А в развозке грузов они взяли серебро.

В общекомандном зачете армейцы стали вторыми.

- Дегтярь и Васильев летают вместе с 1985 года. В Конаково экипаж выступил блестяще практически без тренировок, на одном опыте. Наши пилоты удивили всех! Девушки выступили на своем уровне. Серебряная медаль в командном зачете – хороший стимул для дальнейшего развития, - рассказал об итогах соревнований старший тренер-начальник команды вертолетного звена ЦСКА/Самара Михаил Бибишев.

Теперь вертолетчики ЦСКА/Самара будут готовиться к тест-чемпионату мира в 2021 году и к чемпионату мира 2022 года.