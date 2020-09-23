Змея на набережной напугала жителей Самары

Змея на набережной напугала горожан / Фото: Валентина Платошина / Змеи Самарской области Фото: vk.com

Во вторник, 22 сентября, жители Самары, которые решили прогуляться по набережной, были шокированы встречей с внушительного вида рептилией. Они заметили, что по пешеходной дорожке в районе «Ладьи» ползает змея. Горожане сразу же задались вопросом: а не ядовита ли она? Определить вид помогли в группе «Змеи Самарской области».

- Это водяной уж. Змея не ядовита и занесена в Красную книгу Самарской области, - рассказала главный герпетолог группы Анастасия Кленина.

По ее словам, это уже не первое появление водяного ужа в районе набережной реки Волги в Самаре. Эти змеи стали с недавних пор там встречаться.