В Тольятти на козырьке подъезда нашли труп мужчины

ЧП произошло на бульваре Орджоникидзе / Фото: Происшествия Тольятти Фото: vk.com

Вечером во вторник, 22 сентября, в 5-м квартале Автозаводского района Тольятти произошло ЧП. На козырьке подъезда дома № 13 по бульвару Орджоникидзе нашли труп мужчины. Предположительно, он упал с высоты 14 этажа.

- Погибший мужчина — в возрасте, его личность пока не установлена. На общем балконе 14 этажа полицейские нашли куртку и маску. Примечательно, что мужчина остался в одноразовых перчатках, - сообщают в группе «Происшествия Тольятти».

Травмы, полученные мужчиной при падении, оказались несовместимы с жизнью. Смерть наступила мгновенно. Чтобы спустить погибшего с козырька подъезда, понадобилась помощь спасателей. Также на месте работали сотрудники полиции. Им предстоит выяснить все детали происшествия.