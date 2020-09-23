Власти Самары будут усиленно следить за дезинфекцией общественного транспорта

Городской транспорт ежедневно обрабатывают хлорсодержащими растворами / Фото: администрация Самары

В Самаре усилили контроль за мойкой и дезинфекцией общественного транспорта, ведь коронавирус и сезонные заболевания не дремлют.

Так, в МП «Трамвайно-троллейбусное управление» обработку проводят дважды в сутки при заходе транспорта в депо. Наибольший объем работ сотрудники предприятия стараются выполнить ночью. В салонах обрабатывают все контактные поверхности, в том числе завалинки. Дезинфицируют трамваи и троллейбусы 75 мойщиков-уборщиков, нередко помогают им и коллеги из других подразделений.

Что касается муниципальных автобусов, которые обслуживает компания «СамараАвтоГаз», то их ежедневно моют и снаружи, и внутри. Обрабатывают технику хлорсодержащим раствором. Он безопасен для пассажиров и получил одобрение Роспотребнадзора.

Как отмечают в мэрии Самары, контроль за дезинфекцией общественного транспорта, а также за тем, как работники транспортных предприятий и пассажиры соблюдают масочный режим и другие меры профилактики, проводят ежедневно. Мониторинг со стороны властей города продолжится до тех пор, пока не снимут режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса.