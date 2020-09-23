В Самарской области водитель ВАЗа неудачно повернул и убил свою пассажирку

Отечественная легковушка столкнулась с "Тойотой" на трассе в Приволжском районе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Приволжском районе во вторник, 22 сентября, произошло смертельное ДТП. Примерно в 16:05 на 68 км 580 м трассы «Осинки — Приволжье» столкнулись ВАЗ-210930 и «Тойота Камри». Аварию спровоцировал 32-летний водитель отечественной легковушки, который, как выяснилось, был лишен прав.

- Мужчина на ВАЗе при повороте налево создал помеху в движении водителю «Тойоты», который двигался во встречном направлении. В результате погибла 29-летняя пассажирка отечественного автомобиля, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Также в аварии пострадали оба водителя. Их с различными травмами госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.