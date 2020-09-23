В Самаре клоун помогает детям сделать прививку от гриппа

Фото: министерство здравоохранения Самарской области Фото: vk.com

Жителей Самарской области продолжают прививать от гриппа. Вакцинацию проходят и взрослые, и дети. А чтобы юным жителям губернии было не так страшно делать укол, их развлекает клоун Сердечкин.

- Грипп – это не шутки. Кажется, ну поболел немножечко. Почихал. Ну, может быть, из носа немного потекло. Но грипп подтачивает иммунитет, здоровье. А чтобы этого не происходило, нужно прививаться, - считает клоун Сердечкин.

Он устроил для посетителей детского отделения Самарской городской поликлиники № 1 небольшое представление, а также напомнил ребятам и их родителям о необходимости носить маску в общественных местах и призвал пройти вакцинацию.

Напомним, что в первую очередь прививку нужно сделать детям старше 6 месяцев, школьникам, студентам, беременным, людям 60+, призывникам, пациентам с хроническими заболеваниями, медикам, учителям и работникам транспортных компаний. По словам врачей, вакцина полностью безопасна и переносится легко. Сделать прививку от гриппа можно в своей поликлинике.