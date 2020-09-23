В Самарской области коронавирус нашли еще у 111 человек

Общее число заболевших COVID-19 приблизилось к 11 тысячам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны данные о заболеваемости коронавирусом на 23 сентября 2020 года в Самарской области. Суточный прирост заразившихся составил 111 человек, это чуть меньше, чем накануне. Общее число жителей региона, у которых выявили COVID-19, достигло 10999.

Выздоровевших за сутки оказалось больше, чем заболевших, - 167 пациентов. В общей сложности, по данным оперштаба, новую инфекцию победили 8547 человек. К сожалению, увеличилось и количество смертельных случаев от коронавируса. Скончались еще два пациента. Всего в регионе не смогли побороть COVID-19 177 жителей.

В целом по стране за сутки выявили коронавирус у 6431 человека. Выздоровели 5750 человек, скончались - 150.