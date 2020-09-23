В Самаре пассажирки маршрутки устроили драку с вырыванием волос

Одна из пассажирок маршрутки выволокла девушку с переднего места за волосы

В Самаре две пассажирки маршрутки устроили драку. Борьба двух девушек попала на видео. Ролик опубликовали в среду, 23 сентября, в инстаграм-паблике Samara.dtp.official.

На кадрах видно, что одна пассажирка уже заняла место спереди, но это не понравилось другой девушке. Она открыла дверь и за волосы выволокла конкурентку, а потом и вовсе швырнула ее на асфальт. Что интересно, боевая самарчанка не стала занимать место рядом с водителем, а зашла в салон. В этот момент пострадавшая немного пришла в себя и бросилась на обидчицу. И вновь пострадала шевелюра. Закончилось все тем, что одна из девушек осталась на улице, а вторая - в салоне маршрутки.

По словам очевидцев, драка произошла на остановке в районе пересечения улиц Авроры и Балаковской. К слову, вмешаться в конфликт двух разъяренных девушек так никто и не решился.