Где и как заразились коронавирусом 111 жителей Самарской области 23 сентября

Большая часть новых заболевших - люди, которых изначально лечили от пневмонии и ОРВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В оперативном штабе Самарской области рассказали, где и как заразились коронавирусом еще 111 жителей региона. В тройку лидеров вошли Самара - 64 новых пациента, Тольятти - плюс 12 больных и Сызрань - 8 человек.

- По трое заразившихся выявили в Кинеле, Новокуйбышевске, Кинель-Черкасском районе, по двое - в Похвистневе, Красноярском, Похвистневском, Шенталинском районах, по одному - в Октябрьске, Безенчукском, Волжском, Клявлинском, Нефтегорском, Пестравском, Ставропольском, Хворостянском, Челно-Вершинском, Шигонском районах, - сообщили в оперативном штабе региона по борьбе с коронавирусом.

Большую часть заболевших - 84 человека - нашли среди тех, кого изначально лечили от внебольничной пневмонии и ОРВИ. 16 человек узнали, что у них коронавирус, при профилактическом осмотре. 11 новых пациентов ранее контактировали с заболевшими.

Напомним, что общее число заболевших в Самарской области сейчас составляет 10999. Выздоровели 8547 пациентов, скончались 177 человек.