Самозанятых Самарской области поддержат бесплатным набором бизнес-услуг

«Кейс для самозанятых» включает сразу три направления услуг для успешного старта и эффективного развития проекта. В частности, это маркетинговые услуги: дизайн и оформление социальных сетей «под ключ», информационная поддержка в виде размещения поста во всех аккаунтах «Мой бизнес 63», профессиональная фотосъёмка товаров или команды для сайта, соцсетей. Второй блок услуг, входящий в бесплатный комплекс, касается сферы финансов – самозанятым помогут составить бизнес-план для успешного развития их проекта. Кроме того, победителям конкурса окажут юридическое сопровождение – помогут составить типовые договоры для работы, а опытные юристы ответят на все возникшие у самозанятого правовые вопросы.

По словам Дмитрия Богданова, новый налоговый режим пользуется в регионе большой популярностью – многие граждане, ведущие предпринимательскую деятельность, но не зарегистрированные как субъекты МСП, выбирают для себя именно статус самозанятого. «В Самарской области зарегистрировано уже свыше 26 тысяч самозанятых. Этот специальный налоговый режим отлично подойдет для старта в бизнесе. И каждого самозанятого мы рассматриваем как потенциального предпринимателя, который в дальнейшем будет развивать свой бизнес и создавать рабочие места – отметил министр. – Со своей стороны, мы активно дополняем линейку мер поддержки самозанятых, разрабатываем новые решения. Уверен, что новый пакет услуг получатели оценят по достоинству, и «Кейс для самозанятых» станет большим подспорьем в их работе», - подчеркнул Дмитрий Богданов. Читайте подробнее >>>