Новыми жертвами COVID-19 в Самарской области стали две женщины

Одной из новых жертв коронавируса было всего 33 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области увеличилось число смертельных случаев от коронавируса. Оно выросло до 177 человек. По данным на среду, 23 сентября, в регионе умерли еще два пациента.

- Скончалась 65-летняя женщина, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также 33-летняя женщина, у которой тоже были проблемы с эндокринной системой, - рассказали в оперштабе региона.

Показатель смертности на 100 тысяч населения в Самарской области - 5,54, по стране выше - 13,56. Коэффициент летальности в регионе 1,61, по стране - 1,76.

Напомним, что за последние сутки в губернии коронавирус нашли еще у 111 человек. Общее число инфицированных - 10999. Выздоровели почти 80% - 8647 пациентов.