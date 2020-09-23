В Самаре конфликт четверых мужчин закончился стрельбой

Полицейским предстоит выяснить, что не поделили мужчины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре полицейские разбираются в конфликте, который завершился стрельбой. Произошло все на улице Земеца в Промышленном районе города. Участниками ссоры стали четверо мужчин. По предварительным данным, в ходе словесной перепалки один из них достал оружие и ранил своих оппонентов.

- По факту конфликта 4 жителей Самары возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Что стало причиной конфликта, точно пока не известно. По информации собственного источника samara.kp.ru, все участники — родители учеников одной из школ города. Предположительно, ссора произошла из-за детей.