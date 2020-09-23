В Самарской области полицейские просят помочь установить личность утонувшего мужчины

Полицейские устанавливают личность погибшего мужчины / Фото: Сызранское ЛО МВД на транспорте

В Самарской области полицейские ищут родственников мужчины, чье тело нашли в конце весны в реке Волге. Труп обнаружили 31 мая 2020 года около села Приволжье Приволжского района.

- Приметы мужчины: на вид 45-50 лет, рост 173 см. Размер ноги — 39-40. Отсутствует множество зубов, на верхней челюсти — коронка из белого металла. Одет неизвестный в темно-синие спортивные брюки, темно-синие шорты в крупную клетку, синие трусы и темный джемпер, - сообщили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД на транспорте.

Всех, кто узнал данного мужчину, просят сообщить об этом по телефонам: (8464) 90-21-70, 8-917-154-49-86.