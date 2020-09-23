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В Самарской области измерили шум от железнодорожного транспорта, а данные нанесли на специальную карту

Исследованием шумового воздействия занимались ученые СамГУПС
Кристина АДАЕВА
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Фото СамГУПС

Фото СамГУПС

Специалисты Центра экологической безопасности Самарского государственного университета путей сообщения разработали пилотный проект карты шумового воздействия на жилые объекты города Октябрьск, что в Самарской области.

Как рассказал директор ЦЭБ СамГУПС Андрей Малышев, для замеров использовали специальное оборудование: шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А, дальномер лазерный «LeicaDistoD8» и калибратор акустический АК-1000. Замеры проводили в 10 метрах от железнодорожного полотна на различных участках у жилых домов в течение дня. При этом замеры велись при прохождении грузовых и пассажирских поездов на разной скорости по первому и второму пути, а также при следовании двух поездов одновременно.

Мониторинг проводился совместно со специалистами аккредитованной экологической лаборатории и преподавателями СамГУПС.

Для исследования не просто так была выбрана станция Октябрьск, местные жители обращались в адрес ОАО «РЖД» с просьбой снизить воздействие шума от проходящих грузовых поездов.

- Мониторинг шумового воздействия и создание карт шума – перспективные направления экологической программы компании ОАО «РЖД», - отметила начальник Центра охраны окружающей среды КбшЖД Светлана Андреева, - Основная цель мониторинга – разработка мероприятий по снижению негативного воздействия железнодорожного транспорта на людей и жилые постройки. Карты шума нужны чтобы понимать, какие и где мероприятия следует выполнить точечно, чтобы максимально эффективно защитить людей от негативного воздействия железной дороги.

Среди таких мероприятий: смазать рельсы на участках, расположенных вблизи жилых массивов. На стыках рельс устанавовить прокладки из композитных материалов, вдоль полотна железной дороги высадить барьерные зеленые насаждения и построить шумозащитные экраны.

Для ученых СамГУПС проведение мониторинга по воздействию шума станет основой для выполнения аналогичных исследований на других участках железных дорог.