В Самарской области начали строить ж/д ветку до ОЭЗ «Тольятти»

Ж/д ветку протяженностью 14 км построят на средства компании "РЖД" Фото: Архив "КП"

В Самарской области стартовали строительство железнодорожной ветки от вокзала Автозаводского района Тольятти до Особой экономической зоны. Подрядчик уже приступил к работам. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Протяженность ж/д ветки составит 14 километров. Она позволит перевозить 1,4 млн тонн грузов в год. Стрелка, которая перенаправит поезда на новую ветку, уже готова, - рассказали в облправительстве.

Напомним, что в прошлом году власти региона подписали концессионное соглашение с ОАО «РЖД». В рамках него компания вложит средства в строительство железнодорожной линии. После завершения работ объект оформят в собственность Самарской области. По словам гендиректора ОЭЗ «Тольятти» Сергея Андреева, перевозка грузов по новой ветке начнется в третьем квартале 2021 года. Полностью построить объект должны в 2022 году.