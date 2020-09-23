В Самаре на Кирова работал подпольный игорный клуб

Полицейские изъяли из незаконного игорного клуба компьютеры и деньги

В Самаре правоохранители нашли очередной подпольный игорный клуб. Он работал в Промышленном районе на проспекте Кирова, 256. Прикрыли незаконное заведение в понедельник, 21 сентября, полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

- При осмотре помещения были найдены 7 компьютеров и другое оборудование, а также 5 тысяч рублей. Все это было изъято, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Сейчас стражи порядка проводят проверку. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Контролируют ход проверки сотрудники надзорного ведомства.