В Тольятти открыли рабочее движение по развязке на трассе М-5

Жители Тольятти уже давно ждали открытие движения по новой развязке / Фото: ФКУ "Поволжуправтодор"

В среду, 23 сентября, в Тольятти открыли рабочее движение по транспортной развязке на 974 км трассы М-5 «Урал». Проехать теперь можно по правой стороне путепровода.

- Поток транзитного транспорта, который едет в сторону Самары, направлен от поста ГИБДД на плотине Жигулевской ГЭС в прямом направлении без заезда в Тольятти. Водителям, которые едут со стороны Москвы в Самару, теперь нужно двигаться по путепроводу прямо, не совершая поворот направо на улицу Куйбышева, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

Благодаря этим изменениям в схеме движения рабочие смогут реконструировать дороги, которые были задействованы при строительстве транспортной развязки. В ведомстве отмечают, что те автомобилисты, которые едут из Жигулевска, должны поворачивать направо на улицу Куйбышева после поста ГИБДД. Что касается водителей, которые едут из Самары в Москву, то для них схема движения та же — заезжать на путепровод они пока по-прежнему не смогут.