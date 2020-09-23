Арбитр скандального матча «Спартак» - «Сочи» Казарцев будет судить игру «Крыльев Советов»

После того матча у «Спартака», его болельщиков и экспертов было много вопросов к судье. Фото: ФК «Спартак» (Москва) / vk.com/fcsm_official.

Судья Василий Казарцев, который работал на скандальном матче РПЛ «Спартак» - «Сочи», будет судить игру «Нефтехимика» и «Крыльев Советов» в 12 туре ФНЛ, которая пройдет в воскресенье, 27 сентября, в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба «КС».

- Назначены арбитры на матчи 12-го тура ОЛИМП-Первенства ФНЛ. Игру «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Крылья Советов», которая состоится в воскресенье, 27 сентября, в 19:00, будет обслуживать следующая бригада арбитров: Василий Казарцев (Санкт-Петербург) – Владислав Назаров (Невинномысск), Андрей Гурбанов (Краснодар); инспектор – Александр Гончар (Сочи); делегат – Филипп Яковлев (Москва), - говорится на сайте самарского клуба.

Напомним, Василия Казарцева отстранили от работы в Российской премьер-лиге после того, как он провалил тест на полиграфе после матча «Спартака» и «Сочи». Игра прошла 9 августа, арбитр назначил в ворота красно-белых два спорных пенальти. Позже экспертно-судейская комиссия признает один из 11-метровых ошибочным.

До конца этого года Василий Казарцев будет судить игры ФНЛ. Он уже провел несколько встреч в лиге.