В Самаре с помощью подлодки искали дефекты на опорах моста через реку Сок

Многофункциональный робот хорошо показал себя на испытаниях / Фото: СамГТУ

В Самаре протестировали разработку ученых из местного политеха — многофункциональный робот «Глайдерон». Он представляет собой желтую подлодку. Одной из первых испытать аппарат решила компания «РЖД». Ей понадобилось проверить подводную часть опор железнодорожного моста через реку Сок. Для этого, правда, изобретение самарских ученых пришлось немного доработать. Специалисты изменили балансировку и улучшили маневренность аппарата, обновили ПО и снабдили акустическим оборудованием.

- Один день ушел на подготовку оборудования и получение данных, потом «Глайдерон» два дня по нескольку часов бороздил Сок. В результате специалисты составили карту глубин и рельефа дна вблизи ж/д моста, а также получили акустическое изображение опор. Дефектов, опасных для дальнейшей эксплуатации моста, не обнаружили, - сообщили в пресс-службе СамГТУ.

На этом ученые не собираются останавливаться. Они намерены и дальше модифицировать «Глайдерон». К примеру, сделают его менее зависимым от оператора, а также изменят конструкцию лодки для улучшения маневренности на поворотах. Предполагается, что разработка самарских ученых позволит ускорить процесс обследования различных гидротехнических сооружений и уменьшить затраты на подобные работы.