В Самаре не станут закрывать "ковидный" госпиталь в Середавина

В Самаре больницу Середавина пока оставят для коронавирусных больных

В Самаре не будут закрывать ковидный госпиталь в больнице имени Середавина. Здесь продолжат оказывать помощь пациентам, которые поступают сюда с диагнозом коронавирус, с пневмонией, которые нуждаются в кислородной поддержке и внимании медиков. Об этом рассказал глава информационного центра при оперштабе по Самарской области Николай Ренц.

- Опасно думать, что все позади, люди лежат в реанимации, им требуется искусственная вентиляция легких. Рано снимать маски, нельзя быть беспечными сейчас, - отметил Ренц в своем выступлении. И подчеркнул, что медики такую помощь готовы оказывать, но задача каждого из нас постараться не заболеть или же не допустить серьезной вспышки.

Именно для того, чтобы каждый мог получить помощь, было принято решение о переносе сроков начала работы больницы имени Середавина. Также в регионе откроются новые дополнительные стационары для жителей с ОРВИ и гриппом. Всем же горожанам и жителям области Николай Ренц порекомендовал обязательно пройти вакцинацию от гриппа. Сейчас вакцины уже в наличии во всех поликлиниках. 15% граждан такие прививки уже получили.

18 сентября же в регион поступила первая вакцина от коронавируса, их в первую очередь сделают медицинским работникам.