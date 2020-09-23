Дом, где жил Ленин в Самаре, взяли под охрану

Вождь мирового пролетариата жил в этом доме в 1889-1890 годах Фото: Google. Карты.

В Самаре взяли под охрану еще одно старинное здание. Речь идет о доме № 6 по улице Пионерской. В нем в 1889 — 1890 годах жил вождь мирового пролетариата Владимир Ленин.

Как сообщается в приказе Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, опубликованного на сайте регионального правительства, дом на улице Пионерской, 6 было решено утвердить в качестве предмета охраны — памятника истории и культуры.

Теперь собственнику двухэтажного кирпичного здания Г-образной формы нужно будет особенно следить за его сохранностью и не допускать каких-либо видоизменений в историческом виде.