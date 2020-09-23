Юных самарцев научат покорять Tik-Tok и YouTube

Самарские дети покорят соцсети Фото: личный архив героя публикации

Мода не стоит на месте, соцсети развиваются с огромной скоростью, и только мы привыкнем к одним, как появляются новые.

Чем раньше начать их осваивать, тем больше шансов построить там успешную и прибыльную карьеру. Так считает создатель самарской Академии шоу-бизнеса и телевидения, продюсер Сергей Тюпаев.

С 4 октября в Академии открывается обучение, на новые и самые популярные направления - Tik-Tok и YouTube для детей от 7 лет.

Как продумать и создавать интересный контент? Как правильно преподносить себя в кадре будь то клип, реклама или кино? Как писать грамотные и увлекательные сценарии? И как снять качественное видео на обычный смартфон? Как разговорить гостя в эфире? Этому и многому другому научат юных самарцев преподаватели Академии. В их числе известные самарские журналисты, операторы и звезды российского шоу-бизнеса.

Каждое воскресенья с 4 октября учеников Академии ждут мастер-классы, съемки, выездные репортажи и эксклюзивные интервью с артистами нашей эстрады и возможное участие в проектах Первого канала. Заявки на обучение принимаются до 1 октября.