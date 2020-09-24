В Самарской области пьяный водитель не удержал машину на дороге и отправил свою пассажирку в больницу

Полиция проводит проверку по факту ДТП. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Волжском районе Самарской области днем в среду, 23 сентября, «Лада Гранта» вылетела с дороги в кювет. Произошло это в районе 15:50 на трассе «Самара – Большая Черниговка». Водитель отечественной легковушки был пьян, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигался со стороны Самары в направлении села Большая Черниговка в состоянии алкогольного опьянения. Он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и съехал в правый кювет по ходу движения, - уточнили в главке.

Пострадала 35-летняя пассажирка «Гранты». Женщина сейчас в больнице. Полиция проводит проверку по факту ДТП.