На улице Победы в Самаре делают дополнительные парковочные места

Подрядчик уже справился с самыми сложными работами. Фото: администрация Самары.

В Самаре к завершающей стадии подходит ремонт улицы Победы. Сейчас привели в порядок 90% улицы. Рабочие занимаются устройством тротуаров: три четверти пешеходных зон уже привели в порядок, сообщает пресс-служба городской мэрии. Также на Победе укладывают верхний слой в парковочных карманах. Мест для парковок, кстати, станет больше.

- Мы учли просьбы жителей, увеличив количество машино-мест как за счет их наращивания в процессе ремонта существующих парковок, так и за счет создания новых. Уделили самое пристальное внимание этому дорожному объекту, ведь улица является одной из основных в городе, соединяя центральные районы с Безымянкой. И если раньше тут выполняли мероприятия поддерживающего характера, то сейчас – комплексный ремонт. В первую очередь полностью восстановили покрытие проезжей части – устроили выравнивающий и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Заменили дорожный бортовой камень. Обновляем газоны, устанавливаем новые средства организации движения, - рассказал директор «Дорожного хозяйства» Шамиль Халиуллов.

Помимо этого, рабочие устанавливают новые светофоры в районе пересечения Победы и 22 Партсъезда.

Подрядчик уже справился с самыми сложными работами. К приемке обновленную улицу Победы должны подготовить в начале октября.