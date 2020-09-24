На перекрестке Ново-Садовой и Масленникова в Самаре выключат светофоры

Когда светофоры на перекрестке заработают, не сообщается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в пятницу, 25 сентября, не будут работать светофоры на перекрестке улицы Ново-Садовой и проспекта Масленникова. Об этом сообщает Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области в своем твиттере. Причина в ремонте.

- 25 сентября 2020 с 09.30 (до окончания работ) будет отключено питание светофорного объекта по улице Ново-Садовой / проспекте Масленникова в связи с ремонтными работами, - говорится в сообщении АСАДО.

Водителей призывают быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения.