На перекрестке Ново-Садовой и Масленникова в Самаре выключат светофоры

Когда светофоры на перекрестке заработают, не сообщается.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре в пятницу, 25 сентября, не будут работать светофоры на перекрестке улицы Ново-Садовой и проспекта Масленникова. Об этом сообщает Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области в своем твиттере. Причина в ремонте.
- 25 сентября 2020 с 09.30 (до окончания работ) будет отключено питание светофорного объекта по улице Ново-Садовой / проспекте Масленникова в связи с ремонтными работами, - говорится в сообщении АСАДО.
Водителей призывают быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения.