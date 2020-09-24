Самарская область радует урожаем зерновых

В Самарской области собрали очень хороший урожай

В Самарской области завершают уборочную кампанию зерновых и зернобобовых. К 21 сентября уже обмолотили 91% зернового клина и собрали 2,7 млн тонн зерна. Показатель средней урожайности по региону составил 26,4 центнеров на гектар. Лучшие показатели по урожайности в Кошкинском, Челно-Вершинском и Сергиевском районах. И этот показатель превысил 39 центнеров с гектара.

- Мы все очень переживали в марте, когда были введены ограничительные меры, самоизоляция. Но вовремя принятые меры дали свои плоды. И сегодня наш регион – в числе лучших, - прокомментировал председатель комитета Самарской губернской думы по сельскому хозяйству и плодородию Александр Живайкин.

Сена и соломы также заготовили больше планируемых объемов. Аграрии в то же время продолжают готовиться к следующему году и обрабатывают почву под урожай 2021 года.