Не время доставать зонты! Стало известно, какая погода ждет Самару на выходных

Погода в эти выходные будет комфортная Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали, какая погода будет в Самарской области на выходных. Прогнозы оптимистичные, при желании даже можно организовать уютный осенний пикник.

- В пятницу днем, 25 сентября, в регионе будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха будет на уровне от 15 до 20 градусов. Ветер - 5-10 метров в секунду, - рассказывают в Приволжском УГМС.

Ночью в субботу температура опустится до 2-7 градусов, но уже днем 26 сентября снова потеплеет - 15-20 градусов. ветер 4-9 м/с, малооблачно и никаких осадков. Аналогичные условия ждут жителей региона и в воскресенье, 27 числа. Зонты не понадобятся, но не забывайте о личной безопасности, носите маски в общественных местах и чаще мойте руки!