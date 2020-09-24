В Самаре водитель «Тойоты» сбил пешехода, протаранил другую машину и уехал

Дело рассмотрят в Самарском районном суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить автолюбителя, который сбил пешехода и уехал. Пострадавший получил серьезные травмы. ДТП произошло в сентябре прошлого года на улице Гагарина.

- 34-летнему мужчине вменяют часть 2 статьи 264 УК РФ - нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения, - отмечают в прокуратуре региона.

Автолюбитель передвигался на Toyota Corolla. Он не только сбил человека, но и попутно задел другую машину перед тем, как скрыться. Нарушителя нашли сотрудники полиции.

Дело рассмотрят в Самарском районном суде. Стартует процесс после того, как фигуранту вручат копии обвинительного заключения.