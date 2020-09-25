В Куйбышевском районе Самары на месяц перекроют дорогу

Автомобилистам предлагают воспользоваться объездными путями

В Куйбышевском районе Самары перекроют одну из улиц. Движение транспорта по улице Парниковой на участке от внутриквартального проезда к дому № 36 по улице Парниковой до канализационной насосной станции № 2 будет ограничено больше месяца - с 8 утра 28 сентября до 17.00 31 октября.

- Движение ограничивается, чтобы обеспечить безопасность при проведении строительно-монтажных работ по переустройству системы водоотведения, - объяснили в мэрии города.

Автомобилистам предлагают заранее планировать свой маршрут и пользоваться объездными путями.