В Самаре автобусы № 9 вернулись на прежний маршрут

Автобусы вернутся на свой маршрут. Фото: администрация Самары

В Самаре снова изменили маршрут следования автобусы № 9. Об этом сообщил городской департамент транспорта. На это раз автобус № 9 вернулся на прежний маршрут следования: от завода «Металлург» до поселка Мясокомбинат.

- По временной схеме автобусы работали по причине капитального ремонта участка Заводского шоссе, - объяснили в департаменте и пожелали горожанам легких поездок.

Напомним, что автобусы № 9 курсировали по временной схеме - от остановки в районе завода «Металлург» до остановки «Заводское шоссе (рынок «Норд»)» - с середины августа. Маршрут меняли на время работ на участке дороги от улицы XXII Партсъезда до проезда Мальцева.