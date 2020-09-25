В Самаре школы и колледжи смогут поменять макулатуру на книги

Инициатором проекта выступило реготделение "ЕДИНОЙ РОССИИ"

В Самаре с 1 октября стартует масштабная экологическая акция «Эко книга». Инициатором проведения выступает реготделение партии «Единая Россия».

Суть акции проста: чем больше макулатуры сдадут школы или колледжи, тем больше книг они получат. Первоначально предполагалось, что акция ограничится только школами, но позднее было решено, что к ней подключатся и вузы с колледжами.

- Вопросы экологического воспитания и просвещения - важная часть обеспечения экологической безопасности на территории Самарской области, - отметил Денис Волков, координатор партийного проекта «Чистая страна». - Губернатор уделяет им особое внимание. Важно, чтобы у подрастающего поколения не только было понимание проблемы, но и чтобы они сами принимали участие в поиске решений. Акция по сбору макулатуры именно в учебных заведениях, возможность получить за собранное вторсырье познавательные книги, в тоже время включиться в соревнования между школами, классами - это отличный способ продвижения экологических мероприятий.

Акция продлится до весны 2021 года. К партийному проекту подключились коммерческие организации. «Втормаркет» взял на себя вывоз макулатуры, «Метида» - поставку книг.