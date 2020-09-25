ЦСК ВВС в серии буллитов обыграл «Буран»

Это третья подряд победа «летчиков» в ВХЛ. Фото: ХК ЦСК ВВС.

Самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС добился победы в Высшей хоккейной лиге над «Бураном» из Воронежа. Игра проходила в Самаре во дворце спорта «Кристалл» в пятницу, 25 сентября, и завершилась со счетом 2:1.

- Это была крайняя игра в домашней серии, поэтому мы немножко перетряхнули состав, хотели добавить свежести. Не все у нас получилось, не со всеми перестановками угадали. Именно угадали. Потому что приходится ловить состояние игроков, смотреть, кто лучше выглядит на тренировках. Не скажу, что хотели победить малой кровью, хотя, наверное, такое впечатление складывалось. Надо реализовывать свои моменты, которых сегодня было достаточно. Мы плохо начали игру - три удаления, это никуда не годится. А так... Хорошая выездная победа. Условно выездная, конечно, - приводит слова наставника самарцев Павла Десяткова пресс-служба клуба.

Эта победа стала третьей для ЦСК ВВС в этом сезоне Высшей хоккейной лиги в шести играх. До этого самарцы обыграли «Челмет» в основное время и «Горняк» в овертайме.

Следующий поединок «летчики» проведут на выезде против «Динамо» из Московской области. Встреча запланирована на вторник, 29 сентября.