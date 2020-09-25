Под руководством Дмитрия Азарова в Госсовете поговорили о культуре и образовании

Дмитрий Азаров провел совещание рабочих групп

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совместное заседание двух рабочих групп Госсовета по культуре и образованию. Участники обсудили вопросы, которые находятся на стыке этих двух направлений. Ведь оба национальных проекта преследуют одну цель - воспитание и развитие целостной, духовно зрелой личности.

- В повестке сегодняшнего заседании главная тема – это синергетический эффект нацпроектов «Образование» и «Культура», получившая актуальное звучание в контексте исполнения Указов Президента Владимира Владимировича Путина о новых национальных целях развития государства на предстоящие 10 лет, – отметил Дмитрий Азаров. Он подчеркнул, что сегодня перед государством стоит цель - развивать таланты, выявлять их, обеспечивать возможность для самореализации граждан.

Участники совещания обменялись опытом по реализации объединяющих культуру и образование проектов. Например, о синергии рассказала руководитель центра для одаренных детей "Сириус". Здесь проводят интенсивные программы по науке, искусству и спорту. При этом дети взаимодействуют между собой. Именно благодаря такому подходу формируется успешная личность.

В свою очередь замминистра просвещения Виктор Басюк отметил, что нужно гармонично развивать всех подростков и детей - для этого создаются культурно-образовательные центры в малых городах и селах. Другие члены Госсовета вышли с инициативой строить такие общественные центры в селах, под крышей которых будут объединены сразу несколько нацпроектов.

Одним из важных вопросов стало и обсуждение системы персонализированного финансирования допобразования. Губернатор Калининградской области высказал опасения, что для ДШИ это можнт оказаться не совсем удобным и предложил проработать разнообразные варианты этого проекта. Возможно, что инструменты точной настройки должны быть доступны губернаторам.