«Бабье» лето в Самаре задержится до конца сентября

Погода радует самрцев теплом Фото: Евгения ГУСЕВА

До конца сентября синоптики пообещали самарцам классическое «бабье» лето. В эти выходные, 26 и 27 сентября дневная температура воздуха будет достигать 20 градусов тепла.

- В последние выходные дни сентября и в начале следующей недели погоду Самарской области будет формировать Азорский антициклон, накрывший своим куполом огромное пространство от Русской равнины до Западной Сибири. Слабый ветер и малое количество облаков на небе способствуют осеннему выхолаживанию в ночные часы и значительному дневному прогреву воздуха под лучами ласкового солнца - за окном классическое "бабье" лето, - сообщили в Приволжском Гидрометцентре.

Будет дуть теплый восточный ветер со скоростью 3 — 4 м/с и с усилением до 9 м/с. Небо будет ясное, осадков до середины следующей рабочей недели точно не ожидается.

Также отмечается, что в третьей декаде сентября средняя температура воздуха по стране будет выше нормы на один градус.