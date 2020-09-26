Более 800 граждан Узбекистана покинули палаточный лагерь в Самарской области

С мая из Самарской области вывезли около 10 тысяч граждан Узбекистана Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Мигрантов, застрявших в Самарской области, продолжают возвращать на родину. Накануне лагерь временного размещения в Кинельском районе региона покинули 845 граждан Узбекистана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Правительство Самарской области.

Для отправки людей на родину было организовано пятнадцать автобусных рейсов с соблюдением всех санитарных правил и требований Казахстана и России.

Водитель всех автобусов прошли тест на коронавирус и получили отрицательный результат.

В сложившейся эпидемиологической ситуации все больше мигрантов стремятся вернуться из России домой. Чтобы не допустить увеличения их числа в пункте временного пребывания в Самарской области на въездах в регион возобновлена работа контрольных постов.

Всем, кто там находятся власти области и страны стремятся помочь вернуться на родину. Для этого создана специальная рабочая группа.

С мая из Самарской области вывезли около 10 тысяч граждан Узбекистана. Часть из них смогли отправиться домой на десяти поездах. В ближайшее время отправятся еще два таких поезда. Кроме того запланированы вывозные авиарейсы из аэропорта Курумоч.

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