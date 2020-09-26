Строительство второго моста через реку Сок засняли с высоты птичьего полета

Сейчас устанавливают опоры моста Фото: скриншот с видео

В Самаре продолжаются работы по возведению второго моста через реку Сок. Как они проходят заснял с высоты птичьего полета блогер Александр Карягин.

На виде можно наблюдать процесс возведения опор моста. Одна из них, всего их будет пять, располагается в воде, поэтому для ее установки понадобилось привлечь специальную баржу.

Напомним, мост через реку Сок начали строить в прошлом году. После возведения опор начнется надвижка на них моста. Мост через Сок строится параллельно старому мосту, он будет иметь две полосы движения.

Объект необходимо сдать в эксплуатацию до 1 октября 2022 года. После этого автомобильные потоки на въезд и выезд в город планируется разделить и распределить между двумя мостами.