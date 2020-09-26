В Самаре к теплу подключили почти все больницы и поликлиники

В Городе завершается перекладка теплсетей Фото: Администрация г.о. Самара

К 25 сентября в Самаре получили отопление 292 здания социальной сферы. По данным пресс-службы городской администрации, батареи стали горячили в 212 детских садах (80%), в 75 больницах (96%) и поликлиниках, а также в 15 учреждениях опеки и попечительства (88%).

При этом, официально отопительный сезон в Самаре еще не стартовал. Это произойдет, когда среднесуточная температура в течение 2 — 3-х дней будет не выше +8 градусов.

Сейчас активно идет подготовка к этому моменту. Накануне первый заместитель главы города Владимир Василенко провел ежедневный выездной штаб по подключению отопления и ремонту теплосетей.

В этом году новые трубы прокладывают на участках общей протяженностью 20 км. Это беспрецедентные объемы.

- Плановые объемы уже все завершены. 7 объектов, на которые в августе были выделены дополнительные средства, будут готовы к 5 октября, - сообщили в городской администрации.