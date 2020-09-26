Еще 111 человек заразились коронавирусом в Самарской области за сутки

В Самарской области опять больше сотни человек заразились коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились данные о заболевших коронавирусом в Самарской области на 26 сентября 2020 года. За прошедшие сутки COVID-19 обнаружили у 111 человек. Это 12-й показатель по стране, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Всего в России за сутки выявили 7 523 заболевших. Больше всего в Москве - 1792 человека. На втором месте по числу заболевших за сутки Санкт-Петербургг (232 человека), на третьем — Московская область (204 инфицированных).

По данным сайта спорткоронавирус.рф, общее число заболевших коронавирусом в Самарской области достигло 11 331 человека. Всего же в России в этом году с начала пандемии был зафиксирован 1 143 571 случай заражения коронавирусом.

К сожалению, еще шесть пациентов с COVID-19 в Самарской области скончались. Таким образом число жертв новой коронавирусной инфекции в регионе достигло 184 человек.