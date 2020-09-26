Шесть жителей Самарской области стали жертвами коронавируса за прошедшие сутки

Большинство жертв коронавируса страдали сопутствующими заболеваниями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После суточного затишья COVID-19 снова унес жизни нескольких человек в Самарской области. Подробности рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

На этот раз жертвами инфекции стали шесть пациентов. В их числе 54-летняя женщина, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и инфекционным заболеванием, 71-летний с онкологией, заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Также от коронавируса в минувшие сутки умерли двое мужчин 55 и 67 лет, у которых также были заболевания сердечно-сосудистой системы, 54-летниий мужчина, с такими же проблемами и в дополнение с заболеваниями органов дыхания, а также женщина 47 лет.

Всего с начала пандемии в Самарской области скончались 184 человека с COVID-19.

По данным опершатаба, показатель смертности на 100 тысяч населения в области — 5,76. Это ниже чем по стране — 13,85.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирусом в Самарской области заразились еще 111 человек, общее число случаев COVID-19 в регионе достигло 11 331.